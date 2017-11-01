Ожидаем проверку по жалобе депутата Степанченко на отсутствие медпомощи в изоляторе – сестра

По жалобе о неоказании медпомощи в Алуштинском изоляторе временного содержания, которую арестованный депутат Павел Степанченко озвучил в подконтрольном Кремлю Алуштинском суде 20 октября, ожидается прокурорская проверка. Об этом Крым.Реалии рассказала сестра Степанченко Татьяна Капралова.

Родственница сообщила, что арестованный имеет проблемы по части стоматологии.

«Я его записала, взяла талон в частной клинике – это было в сентябре – передала талон в СИЗО. Его приняли, пообещали, что все будет хорошо, но так ничего и не произошло. Павел на это и жаловался, ему сделали временную пломбу, но не вылечили, зуб остался на том же уровне», – рассказала Капралова.

Она напомнила, что 8 ноября состоится очередное заседание суда по существу дела, слушание пройдет в открытом режиме. Сестра Степанченко просит активистов и неравнодушных присутствовать в зале суда.

В подконтрольном Кремлю Алуштинском городском суде в рамках первого заседания по существу депутат Павел Степанченко и журналист, редактор местного издания «Твоя газета» Алексей Назимов заявили о недоверии суду.

8 сентября закончились предварительные слушания по делу Степанченко и Назимова. На 26 сентября было назначено первое судебное заседание по рассмотрению дела по существу, но было перенесено из-за того, что судья находилась в командировке.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).