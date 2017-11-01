Осужденный Зейтуллаев готов начать голодовку, если откажут в экстрадиции – адвокат

Осужденный крымчанин Руслан Зейтуллаев из российской колонии направил более пяти заявлений об экстрадиции на территорию Украины в разные инстанции. В случае отказа – намерен вновь объявить голодовку, об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

«Кто-то из сотрудников сказал ему, что это долгий процесс и он может длится от шести до десяти месяцев. Он поставил себе крайнюю точку, либо при получении отрицательного ответа, либо по истечению срока, он планирует продолжить свои голодовки», – сообщил адвокат.

Он отметил, что сейчас Зейтуллаев чувствует себя удовлетворительно, но предыдущие отказы от пищи «не прошли бесследно».

«Человек три года находится в заключении, нужно учесть, какое там питание, какая вода, да и голодовки сказываются на здоровье. Но он настроен решительно», – добавил адвокат.

Эдем Семедляев накануне посетил своего подзащитного в колонии Башкортостана.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Верховный суд России 27 июля увеличил до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против увеличения Верховным судом России срока лишения свободы.

Зейтуллаев был осужден по обвинению в создании ячейки запрещенной в России и в аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».