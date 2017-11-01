Из Панамы в Украину в ночь на 1 ноября был экстрадирован бывший председатель Госинвестпроекта Украины Владислав Каськив, которого подозревают в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 миллиона гривен. Об этом в Фейсбуке сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила Радіо Свобода, что в Киеве суд принял решение в отношении Каськива об избрании меры пресечения на два месяца с альтернативой внесения залога в 160 тысяч гривен, но в зале суда отпустил его, с учетом того, что защита предоставила справку об уплате всех причиненных государству убытков, а также наличие пяти несовершеннолетних детей.

«Каськив сейчас освобожден из-под ареста и должен в течение 5 дней уплатить определенный судом залог», – сказала Сарган.

Пресс-секретарь Юрия Луценко добавила, что пока не располагает информацией о том, внес ли Каськив залог.

Ранее в Facebook Сарган написала, что Печерский районный суд Киева решил арестовать Каськива на два месяца с возможностью внесения залога с учетом предоставленных защитой справок о полном возмещении последним причиненного государству ущерба.

В конце марта 2017 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщал об отказе в политическом убежище Владиславу Каськиву со стороны панамской власти. Осенью прошлого года стало известно о задержании Каськива в Панаме.

Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

В конце марта 2016 года его объявили в розыск.