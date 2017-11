США объявили о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России

Министерство финансов США 31 октября объявило о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России за ее действия против Украины, наложенные в соответствии с санкционным законом, принятым ранее в этом году.

Речь идет о новых ограничениях на прямое или косвенное предоставление, экспорт или реэкспорт товаров, услуг (кроме финансовых) или технологий для определенных видов деятельности в отношении физических или юридических лиц, которые уже находятся под санкциями, их имущества или имущественных интересов, если они действуют в энергетическом секторе России, а именно в области добычи нефти.

Одно из них запрещает перечисленные действия для исследования или осуществления глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых нефтедобывающих проектов, если они могут привести к добыче нефти в России или в море в зонах, на которые претендует Россия и прилегающие к ней территории.

Другое ограничение, кроме того, запретит такие же действия для упомянутых проектов, которые будут начаты 29 января 2018 года или позже и могут привести к добыче нефти где угодно. Причем это второе ограничение будет касаться всех таких проектов, в которых подсанкционные физические или юридические лица имеют хотя бы 33 процента права собственности, а не 50 процентов, как относительно других аналогичных санкций США.

При этом, говорится в обновленной директиве Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США, основанием для усиления ограничений является недавно принятый закон о санкциях в отношении России, известный как «Закон о противостоянии противникам Америки из-за санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, или сокращенно CAATSA). Он вступил в силу 2 августа. Частью этого акта, что ввел санкции также против Ирана и Северной Кореи, является «Закон о противостоянии воздействиям России в Европе и Евразии» (Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017, или сокращенно CRIEEA).

Нынешние ограничения касаются только проектов добычи нефти и не касаются газодобывающих проектов.

29 сентября США также сообщили о дальнейшем усилении санкций против энергетического и банковского секторов экономики России в соответствии с этим законом. Тогда речь шла об ограничениях, которые начнут действовать с 28 ноября, на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США. Для таких российских компаний с энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для подсанкционных компаний из финансового сектора – до 14 дней с нынешних 30.

США, как и другие страны «Группы семи» и еще некоторые государства, а также ЕС, скоординировано ввели после начала агрессии России против Украины – сначала в Крыму, потом на части Донбасса – по несколько пакетов санкций, в частности, физических и юридических лиц России и оккупированного Крыма, донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежней украинской власти. Некоторые санкции касаются также целых нескольких отраслей российской экономики.

