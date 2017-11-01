Суд начал рассматривать ходатайство о мере пресечения сыну Авакова (трансляция)

Соломенский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – Александра.

Радіо Свобода ведет трансляцию из зала суда.

Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр является фигурантом производства по закупке МВД рюкзаков по завышенным ценам. Александр Аваков считает это дело политически мотивированным.

НАБУ 31 октября провело обыски в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел для бойцов в зоне АТО, в результате ряда обысков по подозрению в растрате более 14 млн гривен задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков и еще одно частное лицо.

Впоследствии стало известно, что задержаны сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков и бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь.

По данным НАБУ, в 2015 году задержанные лица были причастны к закупке за счет Министерства внутренних дел рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной. По данным предварительного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 миллионов гривен.

В начале 2016 года журналисты программы «Схемы», совместного проекта Радио Свобода и телеканала «UA: Первый», нашли видеозаписи, похожие на съемки скрытой камеры в кабинете тогдашнего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, до мая 2015 года он отвечал в министерстве за государственные закупки. На видео зафиксирован диалог о закупке рюкзаков между якобы сыном министра Авакова Александром и лицом, похожим на Сергея Чеботаря, в то время заместителя Арсена Авакова, в котором они договариваются о получении сыном министра бюджетного подряда в обход законной процедуры тендера.