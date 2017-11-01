Президент США намерен отменить визовую лотерею после нападения в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться отмены действующей ныне программы визовой лотереи, так называемой программы диверсификационных иммиграционных виз, после нападения в Нью-Йорке, организатор которого в свое время попал в США по этой программе.

Выступая в Вашингтоне, Трамп заявил: «Я сегодня же начинаю процесс отмены программы визовой лотереи. Я попрошу Конгресс немедленно начать работать над тем, чтобы избавиться от этой программы».

По словам Трампа, он хочет избавиться от «цепной иммиграции», когда один мигрант привозит за собой еще многих.

«Мы должны быть значительно тверже, значительно строже и менее политкорректными. Мы настолько политкорректные, что боимся что-то сделать. И не только наша страна, другие страны имеют схожие проблемы», – отметил Трамп.

Накануне гражданин Узбекистана, который 31 октября в Нью-Йорке совершил наезд на людей и убил восьмерых, Сайфулла Саипов прибыл в США легально еще в 2010 году и получил там право постоянного проживания именно благодаря выигрышу в визовой лотерее, с помощью которой граждане стран с низким уровнем иммиграции в США имеют шанс выиграть право на возможность иммигрировать.

Ранее 1 ноября губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что подозреваемый в нападении связывал себя с экстремистской группировкой «Исламское государство» и радикализировался за время пребывания в США. По его словам Сайфулла Саипов начал собирать информацию об «Исламском государстве» и тактике радикальных исламистов.

По сообщениям полиции и чиновников, подозреваемый 31 октября на арендованном пикапе на большой скорости более километра проехал на дорожке для прохожих и велосипедистов, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус. После с криками «Аллах акбар» и пейнтбольным и пневматическим пистолетами в руках побежал по улице, после чего полиция открыла по нему огонь и ранила Саипова, а затем задержала. В результате наезда 8 человек погибли, среди них пять граждан Аргентины и один Бельгии; еще 11 человек ранены.

В Министерстве внутренней безопасности США назвали нападение «очевидным актом терроризма».