Новый проект резолюции по Крыму – Радио Крым.Реалии

Что содержится в обновленном проекте резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму и Севастополе? Почему взорвался газопровод на Южном берегу Крыма? Как за год изменилось количество отдыхающих на полуострове с точки зрения России?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Громенко ищет ответы на эти вопросы со спикером Министерства иностранных дел Украины Марьяной Бецой, координатором общественной инициативы «КрымSOS» Тамилой Ташевой, юристом-международником и доцентом Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Антоном Кориневичем, сопредседателем украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрием Маруничем, ведущим аналитиком российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым, украинским политологом Петром Олещуком, председателем общественной организации «Курортный Крым» и создателем сайта kurortexpert.com Александром Бурдоновым, экс-министром курортов и туризма Крыма и главой правления Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александром Лиевым и генеральным директором туристической компании «Орион-Интур» Юрием Дерешем.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.