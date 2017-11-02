В Севастополе на три дня планируют перекрыть центр города

В центре Севастополя на несколько дней планируют ограничить движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных российскому Дню народного единства. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю правительство Севастополя.

В частности, на площади Нахимова запрет на проезд транспорта вводится с 22.00 3 ноября до 06.00 6 ноября; на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, на пр. Нахимова, на участке ул. Советская от ул. Воронина до ул. Ленина с 18.00 3 ноября до 14.00 4 ноября.

На участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, по пр. Нахимова, по участку ул. Советская от ул. Воронина до ул. Ленина с 22.00 3 ноября до 09.15 4 ноября вводится временное ограничение дорожного движения всех видов транспортных средств за исключением общественного транспорта и транспорта средств оперативных, экстренных и коммунальных служб города.

Также проезд запретят с 09.15 до 14.00 4 ноября по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, по пр. Нахимова, по участку ул. Советская от ул. Воронина до ул. Ленина.

«День народного единства» празднуется в России с 2005 года. Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.