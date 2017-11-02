Омбудсмен Украины: из Крыма с 2015 года вывезли 12 заключенных

Из аннексированного Крыма с 2015 года на материковую Украину перевели 12 заключенных для продолжения отбывания наказания, сообщила 2 ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская агентству «Интерфакс-Украина».

«С оккупированного Крыма на территорию Украины перевели 12 заключенных», – сказала она.

Лутковская отметила, что с территорий, подконтрольных непризнанным в Украине группировкам «ДНР» и «ЛНР», перевели 166 заключенных.

В Нью-Йорке в доме конференций ООН 27 октября украинские правозащитники провели брифинг, на котором рассказали об «ухудшении ситуации с правами человека в Крыму».

Правозащитники обратили внимание на «увеличение политически мотивированных преследований, незаконные методы расследований, пытки и психологическое давление, милитаризацию полуострова, незаконный призыв украинских граждан на службу в российскую армию, преследование крымчан за участие в мирных собраниях».

По данным активистов Крымской правозащитной группы, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

Правозащитники предположили, что похищения совершили российские власти или подконтрольные им парамилитарные группы. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.