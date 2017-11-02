В Севастополе анонсируют концерт певицы Ларисы Долиной

В аннексированном Севастополе анонсируют концерт российской певицы Ларисы Долиной, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно информации на афишах, размещенных на улицах города, Лариса Долина даст большой концерт с симфоническим оркестром в Севастопольском культурно-информационном центре (СКИЦ) в Камышовой бухте вечером 5 ноября.

Сотрудники СКИЦ в комментарии Крым.Реалии подтвердили концерт Долиной, анонсируемый на 5 ноября и сообщили, что стоимость билетов на концерт составляет от 1200 (около 550 гривен – КР) до 3600 рублей (около 1650 гривен – КР).

Организатор гастролей – крымское концертное агентство INCONCERT – сообщает, что Лариса Долина также выступит с концертной программой 4 ноября в Симферополе.

Певица Лариса Долина входит в список граждан иностранных государств, участников крымского фестиваля «Koktebel Jazz Party», которых Министерство культуры Украины предупредило о последствиях в случае посещения полуострова без согласования с украинской стороной.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали проект закона, ограничивающий гастрольную деятельность российских и украинских артистов. По мнению авторов законопроекта, «российские гастролеры, выступая на территории Украины, в том числе оккупированной, открыто поддерживают оккупацию Украины и унижение украинского народа».

Исключение на въезд в Украину предлагается сделать для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию агрессором, а также для постоянно проживающих в Украине. Для нарушителей норм депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе уголовную.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.