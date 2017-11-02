Таврический национальный университет в Киеве готовится ко встрече с Ильми Умеровым

В Таврическом национальном университете имени Вернадского в Киеве на 3 ноября запланирована встреча студентов и преподавателей с освобожденным заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым. Как рассказал Крым.Реалии ректор университета Владимир Казарин, такая встреча важна, чтобы «получать гражданскую закалку и пример борьбы» для молодого поколения.

«С нашей стороны это – знак солидарности к освобожденным. С другой стороны, мы хотим, чтобы молодое поколение задавало вопросы и выслушало ответы человека, который сегодня является одним из реальных борцов за свободу не на словах, а на деле. Человека, который готов жертвовать собой, который прошел через такие тяжелые испытания, вплоть до психушки, куда его запихнули, изувечив его здоровье», – сказал Казарин.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского с 2016 года работает на материковой части Украины. На базе университета создан один из 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут получать украинское образование без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).

ТНУ принял на обучение в 2017-2018 учебном году более 1060 студентов.