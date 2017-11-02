Чубаров рассказал в ЮНЕСКО о разрушении Ханского дворца в Крыму

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в кулуарах 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО рассказал, что под видом реставрационных работ российские власти Крыма уничтожают Ханский дворец в Бахчисарае.

«Обсудили ситуацию в Крыму, в частности, уничтожение оккупантами под видом реставрационных работ Ханского Дворца в Бахчисарае. При этом, передал господину Министру (министру образования Швеции Густаву Фридолину – КР) комплект фото, свидетельствующих о разрушении Дворца, которые были мне отосланы на днях из Крыма», – ​написал Чубаров на своей странице в Facebook.

На территории воинского мемориала за Ханским дворцом в Бахчисарае 29 октября перезахоронили советских воинов. Среди них – семь безымянных бойцов и старший лейтенант 1224-го гаубичного артиллерийского полка резерва главного командования армии Бекир Умеров, погибший в бою в Тверской области.

Ханский дворец в Бахчисарае является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Генуэзской крепостью в Судаке, Крымской астрофизической обсерваторией, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт 21 сентября сообщил о выходе на завершающий этап консультаций по выработке параметров механизма прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции организации.