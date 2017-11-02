Украинский консул посетил крымчанина Зейтуллаева в российской колонии – МИД

В среду, 1 ноября, в российской колонии в Башкортостане прошла встреча украинского консула с заключенным крымчанином Русланом Зейтуллаевым, который осужден по обвинению в создании ячейки запрещенной в России и в аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом Крым.Реалии 2 ноября рассказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Мы много раз просили про эту встречу, Российская Федерация отказывала. Зейтуллаев чувствует себя более-менее нормально, каких-то нареканий на условия содержания у него не было. Встреча длилась около трех часов, его интересовал вопрос возможности перевода в Украину. Мы со своей стороны, будем прилагать все усилия для освобождения Зейтуллаева», – сказала Беца.

Осужденный крымчанин Руслан Зейтуллаев из российской колонии направил более пяти заявлений об экстрадиции на территорию Украины в разные инстанции. Как рассказал адвокат Эдем Семедляев, после встречи с осужденным 31 октября, в случае отказа в экстрадиции, Зейтуллаев намерен вновь объявить голодовку.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Верховный суд России 27 июля увеличил до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против увеличения Верховным судом России срока лишения свободы.

Зейтуллаев был осужден по обвинению в создании ячейки запрещенной в России и в аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».