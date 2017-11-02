Испания: прокуроры намерены арестовать бывших должностных лиц Каталонии

В Испании прокуроры подали запрос на выдачу европейского ордера на арест Карлеса Пучдемона, отстраненного от должности президента власти Каталонии, автономного региона на северо-востоке страны, и еще четырех членов отстраненной власти. Все пятеро не явились в суд в Мадриде и находятся в Бельгии.

Еще девять отстраненных или бывших членов власти Каталонии явились в суд на допрос.

Прокуроры попросили суд взять под арест восемь из них, а девятого, который сам подал в отставку еще накануне одностороннего провозглашения независимости Каталонии ее региональным парламентом, оставить на свободе под залог в 50 тысяч евро.

Пока никому из 14 членов отстраненной власти Каталонии обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных или общественных средств в связи с их действиями вокруг референдума о независимости Каталонии и дальнейшего самовольного провозглашения независимости.

Карлес Пучдемон с несколькими отстраненными от должности членами бывшей власти Каталонии в последние дни находился в Бельгии, чтобы, по его словам, донести свою позицию о независимости Каталонии в Брюсселе, институциональном центре Европейского союза. Они проигнорировали вызовы на допросы.

Пучдемон также заявлял в Брюсселе 31 октября, что не будет обращаться за политическим убежищем в Бельгию, законодательство которой не исключает такой возможности и для граждан стран ЕС.

27 октября правительство Испании с согласия Сената, верхней палаты парламента страны, принял распустить региональный парламент Каталонии и назначить выборы его нового состава на 21 декабря, а также освободить от должностей членов региональной власти Каталонии и назначить на эти места верных Мадриду чиновников.

В Барселоне ссылались на результаты устроенного 1 октября референдума в регионе, который так же был признан незаконным в Мадриде и состоялся вопреки запрету. За независимость Каталонии выступили более 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники независимости в основном бойкотировали референдум и назвали его незаконным. При этом заявлений власти Каталонии о независимости не поддержала ни одна страна мира или международная организация, зато в мире широко высказались в поддержку целостности и единства Испании.