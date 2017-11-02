В Британии назначили нового министра обороны

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым министром обороны Гэвин Уильямсона. Это произошло после того, как его предшественник Майкл Фэллон был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

О назначении Уильямсона офис Мэй сообщил 2 ноября.

В прошлом году Уильямсон был главным парламентским организатором Консервативной партии Великобритании. В его обязанности входило обеспечение дисциплины при проведении важных голосований.

1 ноября глава британского Минобороны Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинений в домогательствах. Ранее Фэллон признал, что 15 лет назад он положил руку на колено журналистке.

Фэллон признал, что его поведение в прошлом не отвечала требованиям, принятым среди военных.

Майкл Фэллон стал первым членом кабинета министров, чье имя было упомянуто в свете нарастающего скандала вокруг возможных притязаний в парламенте. По данным британских СМИ, речь идет «о десятках» консерваторов, которые были замечены в домогательствах и непристойном поведении.

Группа парламентских журналистов собрала список из примерно сорока членов Консервативной партии, в адрес которых за последние пять лет поступали жалобы о домогательствах.