Возвращение Чийгоза и Умерова выгодно Путину и Эрдогану – российский политик

Освобождение заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза стали результатом взаимовыгодных политических договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким мнением в эфире Радио Крым.Реалии поделился российский политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

«Я думаю, что причина освобождения – это большая геополитика между Россией и Турцией. Думаю, что это напрямую связано с тем, что когда Эрдоган приезжал в Украину, то делал заявления, что Крым – это Украина и не мог он по другому сказать в силу братства турецкого и крымскотатарского народов. Я думаю, что это сделано, чтобы Эрдоган мог послать сигнал своим сторонникам, избирателям, соотечественникам, что он борется и поддерживает, а с другой стороны сохранить хорошие отношения с Путиным», – сказал он.

Пономарев также отметил, что возвращение Чийгоза и Умерова стало в равной степени, как освобождением, так и изгнанием.

«Это и изгнание – невозможность вернуться на родину. Я их понимаю, поскольку нахожусь в такой же ситуации. Мне тоже был закрыт въезд в страну, а потом еще и возбуждены уголовные дела», – поделился политик.

Сами же освобожденные заявляли о намерении вернуться в Крым. Адвокат Николай Полозов сообщил, что российские власти не предоставили заключенных документов ни о помиловании, ни о запрете на въезд в аннексированный Крым.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.