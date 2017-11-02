За последний год турпоток в Крым уменьшился в несколько раз – Лиев

Реальные показатели туристического сезона в аннексированном Крыму отличаются от тех, которые афишируют российские власти полуострова почти в три раза, в меньшую сторону – считает экс-министр курортов и туризма Крыма, глава правления Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«По нашим подсчетам, Крым за 10 месяцев 2017 года посетило порядка 1 миллиона 400 тысяч туристов. Примерно таким же этот показатель был в 2016-м. В этом году немного, где-то на треть сократилось количество украинцев, которые приезжали на полуостров с материка, но цифры там и так были незначительными – в районе 100 тысяч человек. Каждый год, начиная с 2014-го, падает и турпоток из России – тогда он составлял 1 миллион человек, сейчас уже меньше. Я говорю о тех, кто принял самостоятельное решение ехать в Крым. Стабильным пока что остается количество тех, кого отправляют по бесплатным путевкам – где-то 700 тысяч человек», – отметил эксперт.

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Отельер из Ялты Максим подтвердил, что в 2017 году его гостиница приняла гораздо меньше туристов, чем в прошлом.

«Наш отель в июне и сентябре стоял пустым, в отличие от прошлого года. Я бы сказал, что динамика турпотока, с нашей точки зрения, выглядит как падение на 30%. Я даже не представляю, как можно платить налоги при таком рынке. Люди и так еле-еле сводят концы с концами. Если нет рекламы, а жилье по классу совсем простое, то заработка вообще не будет», – заключил предприниматель.

Аннексированный Крым начал терять свою популярность как курортный регион: по данным Ростуризма, в 2017 году Крым посетили на 200 тысяч меньше отдыхающих, чем в прошлом году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 27 октября на полуострове побывали 4 миллиона 930 тысяч туристов.