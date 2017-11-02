В Крыму предлагают установить таблички с историческими названиями городов

Российская Общественная палата Крыма решила обратиться к подконтрольному Кремлю главе полуострова Сергею Аксенову с предложением разместить информационные таблички историческими названиями населенных пунктов.

Об этом сообщил 2 ноября Крым.Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, обладающий ответом Госкомнаца Крыма на свой информационный запрос.

«На расширенном заседании Общественной палаты Республики Крым, состоявшемся 12 октября текущего года, был рассмотрен вопрос «О топонимике в Республике Крым в части использования исторический названий населенных пунктов». По результатам заседания Комиссии Общественной палаты Республики Крым поручено с привлечением экспертов из числа научного сообщества Республики Крым подготовить подробную информацию по истории изменений, вносимых в разное время в топонимику Крыма», – сообщается в ответе ведомства.

В ответе Госкомнаца говорится, что в Общественной палате решили обратиться в Аксенову с просьбой рассмотреть возможность размещения табличек перед въездом в населенные пункты, а также на фасадах исторических зданий.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».