Фейгин призывает поддержать крымских адвокатов Курбединова и Семедляева

Российский адвокат Марк Фейгин призывает «медийно, материально и политически» поддержать своих крымских коллег Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева, которые являются защитниками многих задержанных и осужденных крымчан на аннексированном полуострове.

«Я убедился, что именно они, тянущие основной груз адвокатской работы, должны получить всестороннюю поддержку. Необходимо приложить максимальные усилия для обеспечения их работы на месте. Адвокаты, «челночно» посещающие Симферополь, с этим не справятся. Мне показалось, что труд Эмиля и Эдема не всегда по достоинству оценен и в достаточной степени поддержан: медийно, материально, политически», – написал Фейгин на своей странице в Facebook.

Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев являются одними из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Они выступают защитниками фигурантов дел «26 февраля», «Хизб ут-Тахрир», «Таблиги Джамаат». Также они защищают крымских активистов и общественных деятелей, которых российские силовики задерживают за участия в митингах и пикетах, штрафую за посты в соцсетях и «призывах к сепаратизму». Они являлись адвокатами в деле зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и крымского журналиста Николая Семены.

Адвоката Эмиля Курбединова российские силовики задержали 26 августа, когда он ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост о митинге «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».