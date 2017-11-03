На центральной улице Симферополя обрушилась часть фасада здания

В Симферополе на одной из центральных улиц обрушилась часть фасада здания. Об этом 3 ноября сообщают «Новости Крыма» со ссылкой на очевидца.

Как сообщается, происшествие произошло по ул. Киевская, 83: там обрушилась бетонная часть вместе с металлическим каркасом. В данный момент над дорогой продолжают нависать части плитки, которые могут в любой момент упасть.

«Чисто повезло, что отделение РНКБ закрыли. Обычно толпа народу, рядом почта, сберкасса – проходное место! Но еще не вечер, остатки плитки нависают. И тишина», – написал очевидец в соцсетях.

Накануне подконтрольная Кремлю администрация Симферополя перекрыла движение транспорта по улице Горького на три дня из-за работ по обрезке деревьев.

Власти аннексированного Симферополя 28 октября объявили о появлении муниципального предприятия, которое займется благоустройством города. Таким образом власти экономят на подрядчиках, которых привлекают для мелкого ремонта и уборки улиц.