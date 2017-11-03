В Луганской области убит проукраинский депутат – советник председателя обладминистрации

В Северодонецке Луганской области вечером 2 ноября был убит проукраинский депутат горсовета, советник городского головы Северодонецка Сергей Самарский. Об этом утром 3 ноября сообщил советник председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Шведов.

«Доигрались в демократию в зоне АТО, в возвращение бывших боевиков по программе СБУ, в политические диеты и всепрощения и реанимацию бывших регионалов. Сергей всю жизнь боролся против произвола и регионалов. Не сомневаюсь, что это заказное убийство. Дело принципа найти убийц и наказать виновников ... и самое главное – заказчиков», – написал Шведов в Facebook.

Смерть депутата Самарского подтверждают и другие его знакомые в соцсетях.

Радіо Свобода обратилось за комментарием в пресс-службу Национальной полиции в Луганской области, ответа пока нет.

В течение трех последних лет, после захвата Луганска поддерживаемыми Россией боевиками, Северодонецк является фактическим областным центром области.