На свободе вне Крыма. Интервью с Ахтемом Чийгозом – Радио Крым.Реалии

Что будет делать на украинском материке освобожденный заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз? Сможет ли Чийгоз вернуться в Крым? Что происходило с бывшим политузником в СИЗО после ареста?

Об этом – в эфире Радио Крым.Реалии – проекте «Дневное шоу» с 12:10 до 12:40 ведущая Катерина Некречая говорит с заместителем главы Меджлиса крымскотараского народа Ахтемом Чийгозом.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.