Лавров: Австрия отказала крымским журналистам в получении виз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что австрийская сторона не выдала визы журналистам крымских средств массовой информации, зарегистрированным как участники совещания «Роль свободных СМИ во всеобъемлющем подходе к безопасности». Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Австрии из-за отказа Вены в выдаче виз крымским журналистам», – сказал 3 ноября глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, журналисты «подверглись дискриминации со стороны Австрии».

«Это неприемлемая ситуация, когда журналисты, живущие в Крыму и Севастополе, подвергаются дискриминации», – сказал Лавров.

Украинская делегация на совещании ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Вене 2 ноября призвала организацию отказаться принимать официальные доклады России, где Крым указан как часть ее территории.

Также украинская сторона настаивала на системном диалоге ОБСЕ с другими международными организациями и органами (ООН, ЮНЕСКО, Совет по правам человека ООН, Совета Европы) по ситуации с правами человека в Крыму с целью обеспечения синергии усилий.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».