Представитель ОБСЕ намерен проверить свободу слова в Крыму

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир намерен проверить работу средств массовой информации в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представителя Президента Украины в АР Крым.

«Арлем Дезир выразил желание посетить Крым, когда создадутся соответствующие обстоятельства, заявил о готовности изучить вопрос расширения вещания России на материковую часть Украины, аспекты языка ненависти в контролируемых оккупационной властью печатных СМИ, особенно районного и ведомственного уровня, рассмотреть возможность содействия представителями крымскотатарских СМИ в организации независимого и непредвзятого вещания», – сказано в сообщении.

Национальный союз журналистов Украины 2 ноября призвал российские медиаорганизации прилагать усилия для защиты прав журналистов в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Отчет Национального союза журналистов Украины о нарушении прав журналистов на Донбассе и в аннексированном Крыму передали представителям Союза журналистов России и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Вене для изучения и последующей реакции.

Автора Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымского журналиста Николая Семену российские власти обвиняли в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».