США и Россия внесли в ООН проекты резолюции по химическим атакам в Сирии

США и Россия 2 ноября внесли в Совет безопасности ООН два конкурентных проекта резолюции о продлении срока полномочий совместной миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН по расследованию химических атак в Сирии. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Документы предусматривают продление мандата следственной комиссии на разные сроки: американский – на два года с момента принятия резолюции, российский – на полгода.

Действующий мандат миссии заканчивается 17 ноября.

Кроме того, США предлагает своим проектом выразить обеспокоенность результатами работы миссии, так называемого совместного механизма расследований.

Последний отчет миссии, в частности, доказал вину правительственных вооруженных сил Сирии в химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхуне 4 апреля, в результате которой погибли почти 90 мирных жителей.

Российский проект содержит критику работы миссии и сомнения в ее выводах и предлагает требовать изменений в этой работе, в частности, обязательного внесения в отчеты утверждений правительства Сирии.

Россия 24 октября заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО. США в ответ обвинили Москву в подрыве работы миссии и неуважении к гибели людей.