СБУ: появились новые доказательства участия «группы Вагнера» в боевых действиях на Донбассе

Служба безопасности Украины сообщает об обнародовании новых доказательств участия частной военной компании «Вагнер» в боевых действиях на Востоке Украины. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба министерства информационной политики Украины

«Одно из мест, где происходит вербовка наемников «Вагнера» – это колонии. Подбираются люди, которые имеют военную подготовку, уголовное прошлое и отбывают наказание за тяжкие преступления» – рассказал начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

В общем Гуськов обнародовал 150 фамилий лиц, которые, по информации СБУ, входят в «группу Вагнера» и рассказал о 14 наемниках, погибших 28 января 2015 года в Донецкой области в боях за Дебальцево.

По информации СБУ, большинство из этих боевиков российские спецслужбы отправили в Сирию.

«Благодаря обнародованию этих данных российской власти станет сложнее убеждать мировое сообщество в непричастности к преступлениям своих наемников, в том числе в Украине и Сирии», ‒ считает Гуськов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 7 октября заявил, что имеет доказательства участия в конфликтах на Донбассе и в Сирии российской частной военной компании «Вагнер». По словам Грицака, СБУ установила личности более 1500 членов этого военного образования.

Грицак сообщил, что «группа Вагнера» сбила Ил-76 с украинскими десантниками на борту. Тогда погибло 49 военнослужащих ВСУ. Также боевики Вагнера якобы участвовали в штурме аэропорта «Луганск».

Российская частная военная компания «Вагнера» и ее руководитель Дмитрий Уткин находятся в санкционных списках США.