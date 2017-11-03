«Крымэнерго» сообщает о восстановлении энергоснабжения после аварии в Симферопольском районе

Предприятие «Крымэнерго» сообщает о восстановлении электроснабжения населенных пунктов Симферопольского района после аварии, которая обесточила более десятка населенных пунктов. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба предприятия.

«Восстановлено энергоснабжение потребителей, ранее обесточенных из-за аварийного отключения на подстанции 110 кВ «Перевальное», – говорится в сообщении.

В Симферопольском районе 2 ноября без света остались 14

населенных пунктов Симферопольского района, всего около 6500 абонентов. Подконтрольный Кремлю министр Вадим Белик обещал восстановление энергоснабжения в течение рабочего дня.

По данным «Крымэнерго», на подстанции вышел из строя высоковольтный

ввод секционного выключателя, в результате отключилась воздушная линия 110 кВ «Симферопольская - Доброе - Перевальное».

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