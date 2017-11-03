В Крыму несколько лет не будет стабильной энергетики без турбин Siemens – российский аналитик

Отказ концерна Siemens обслуживать турбины в аннексированном Крыму усилит нестабильность энергосистемы полуострова, сказал в эфире Радио Крым.Реалии партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

«Siemens в любом случае откажется поставлять программное обеспечение, запчасти и обслуживать турбины, если их оставят в Крыму, а это может серьезно затруднить работу этого оборудования. Поэтому режим чрезвычайного положения в энергетике полуострова может продолжаться еще очень долго, до нескольких лет», – сказал аналитик.

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Крутихин отметил, что если такой сценарий сбудется, немецкий концерн продолжит выгодное сотрудничество с Россией, которое не противоречит санкциям.

Представитель компании Siemens 2 ноября в Арбитражном суде Москвы заявил ходатайство о приостановлении дела по иску к структурам «Ростеха» по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.

Девятый апелляционный арбитражный суд в Москве 30 октября оставил в силе решение суда первой инстанции и отказался арестовывать газовые турбины Siemens, которые находятся в Крыму.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим.