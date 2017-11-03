Арьев: Россию поставили на место в ОБСЕ после истерики из-за австрийских виз

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев утверждает, что российская делегация в ОБСЕ «устроила форменную истерику» из-за невыдачи австрийских виз крымским журналистам. Об этом 3 ноября он написал в Фейсбуке.

«Рекомендация получать визы в Киеве довела их (российскую делегацию – КР) до того, что они наконец закончили угрозами. Но мне понравилась реакция на угрозы: иронические улыбки. Я цитировать по правилам мероприятия не могу, но русских нормально поставили на место», – написал Арьев.

Публичных комментариев российской стороны по этому поводу пока нет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 ноября сообщил, что австрийская сторона не выдала визы журналистам крымских средств массовой информации, зарегистрированным как участники совещания «Роль свободных СМИ во всеобъемлющем подходе к безопасности».

Лавров считает, что журналисты «подверглись дискриминации со стороны Австрии».

Представитель Министерства иностранных дел Австрии утверждает, что посольство Австрии в Москве не выдает визы крымчанам в соответствии с правилами Европейского Союза, которые были скорректированы после аннексии Россией Крыма.

В соответствии с действующими правилами, жители полуострова, которые хотят въехать в Шенгенскую зону Евросоюза, должны получить визу в консульствах ЕС на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».