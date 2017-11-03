Крымчанку подозревают в контрабанде средневековой керамики из Узбекистана

Жительницу аннексированного Россией Крыма подозревают в якобы незаконном ввозе из Узбекистана трех керамических изделий времен Средневековья из мастерских Самарканда. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба управления Следкома России по Крыму.

По данным российской таможни полуострова, 45-летняя крымчанка перевозила 29 рукописей на арабском языке и 16 керамических изделий.

«Три из 16 незаконно ввезенных керамических изделий представляет историко-культурную ценность… Общая рыночная стоимость указанных керамических изделий составляет более 800 тысяч рублей (около 330 тысяч гривен – КР)», – говорится в сообщении.

Крымчанку обвинили в «незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза культурных ценностей в крупном размере».

Публичных комментариев обвиняемой по этому поводу нет. Российские следователи сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.

В крупнейшем центре гончарного ремесла региона Самарканде начиная c конца VIII века развивается производство поливной керамической посуды. Старое городище Самарканда Афрасиаб известно образцами керамических изделий, украшающих многие музеи мира. Сформированный здесь стиль отражает характерные черты художественной традиции целой эпохи, известной как «мусульманский ренессанс» (начало XIII века) и оказавший влияние на многие центры керамики рeгиона.