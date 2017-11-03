В Ялте могут отменить решение о назначении новой главы российской администрации

Подконтрольный Кремлю Ялтинский горсовет собирает внеочередную сессию, на которой депутаты рассмотрят проект решения об отмене назначения Елены Сотниковой главой российской администрации Ялты. Соответствующий проект решения опубликован на сайте российского правительства Крыма.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, причиной такого решения послужило определение ялтинского суда по иску, которое приостановило проведение конкурса на замещение должности главы администрации.

На данный момент, Елена Сотникова по-прежнему остается исполняющим обязанности главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

Первый замглавы администрации Ялты Сотникова, временно исполнявшая полномочия главы администрации с июля, была назначена руководителем администрации 31 октября.

Должность главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты освободилась с июля 2017 года, после ухода в отставку прежнего руководителя города Андрея Ростенко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».