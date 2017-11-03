Директоров двух крымских предприятий обвиняют в коррупции

Управление Следкома России по аннексированному Крыму сообщает о завершении расследования уголовных дел в отношении директоров крымских предприятий «Чайка» и «Райбытсервис». Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Директора «Райбытсервис» обвиняют в получении от предпринимателя взятки в размере 15 тысяч рублей (около 6 тысяч гривен – КР) за «способствование свободному проходу на территорию полигона по утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов для сбора пластмассы и металла».

Директора «Чайки» обвиняют в незаконном получении премий, что якобы причинило бюджету ущерб на сумму около 40 тысяч рублей (около 16 тысяч гривен – КР).

Публичных комментариев подозреваемых по этому поводу нет.

По информации, озвученной в сентябре 2017 года главой российского Комитета по противодействию коррупции Крыма Александром Акшатиным, за последние три года за коррупцию на полуострове задержаны и наказаны 78 чиновников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».