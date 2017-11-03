Подконтрольная России прокуратура аннексированного Крыма утверждает, что в Керчи отныне исключена обязанность родительских комитетов по оказанию помощи школам и детсадам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура добилась исключения из числа функций родительских (попечительских) комитетов и советов родителей 10 общеобразовательных школ и 19 дошкольных учреждений города оказание помощи в укреплении материально-технической базы, благоустройстве помещений, детских площадок и территории», – говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, также на аналогичные нарушения реагировали российские прокуроры Симферополя, Алушты, Армянска, Первомайского и Черноморского районов.

Подтверждения этой информации из независимых источников пока нет.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов намерен просить у президента России Владимира Путина выделить 2,5 миллиарда рублей (около 1,14 миллиарда гривен – КР) на строительство детских садов.

Сергей Аксенов 13 октября проверил строительство школ и детских садов в Симферополе, строящиеся в рамках российской федеральной целевой программы и остался недоволен, поскольку многие из них серьезно отстают от графика.