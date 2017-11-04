Нацакадемия правовых наук Украины приостановила членство двух крымчан

Национальная академия правовых наук Украины приостановила членство одного академика и одного члена-корреспондента из аннексированного Россией Крыма за неподтверждение украинского гражданства после событий марта 2014 года.

Об этом говорится в ответе академии на запрос агентства «Украинские новости».

По данным агентства, речь идет о члене академии Ольге Скакун и члене-корреспонденте Вячеславе Коноплеве.

Нацакадемия также подтвердила приостановление членства еще трех академиков – граждан соседней России и бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника.

Публичного подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

В декабря 2016 года Национальная академия наук Украины лишила советника Президента России Владимира Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева, подозреваемого в причастности к посягательству на территориальную целостность Украины, звание академика (иностранного члена).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».