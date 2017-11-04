В Крыму раздают российские паспорта подросткам в «День народного единства»

Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов вручил первые паспорта граждан соседней России 14-летним крымчанам в связи с празднованием российского «Дня народного единства» 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

«Здесь сегодня присутствует молодежь, которая у нас патриотична, любит свою Родину. Россия – огромная страна и дает огромные возможности, мы на вас рассчитываем», – сказал Аксенов во время вручения паспортов.

В аннексированном Россией Крыму три дня будут отдыхать в связи с празднованием российского «Дня народного единства» (4 ноября), который в этом году совпадает с выходным днем.

В Симферополе и Севастополе планировали ограничить движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных российскому «Дню народного единства».

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.



