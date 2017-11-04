В Симферополе сын Талькова спел песню о «братстве» с Украиной в честь российского праздника

В Симферополе российский певец Игорь Тальков-младший спел о «братстве» Украины и России в честь празднования российского «Дня народного единства». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Тальков-младший спел гимн России, потом песню про войну, песню «Майдан» и в завершении песню своего отца – известного советского и российского музыканта Игоря Талькова, которого убили в октябре 1991 года.

Ранее российская администрация Симферополя анонсировала, что в «День народного единства» Тальков-младший и симферопольская вокально-хоровая студия «Крымские жемчужины» исполнят гимн России.

В аннексированном Россией Крыму три дня будут отдыхать в связи с празднованием российского «Дня народного единства» (4 ноября), который в этом году совпадает с выходным днем.

В Симферополе и Севастополе планировали ограничить движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных российскому «Дню народного единства».

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.