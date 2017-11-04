В США опровергли связь убийцы Джона Кеннеди с ЦРУ

Убийца 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд не был связан с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на обнародованный ведомством документ.

Как отмечается в меморандуме ЦРУ, слухи о связи Освальда с управлением «совершенно беспочвенны». Такой вывод был сделан в результате подробного изучения архивов ЦРУ 1970-х годов.

Не было найдено и свидетельств сотрудничества Освальда с какими-либо другими американскими спецслужбами, подчеркивается в документе.

Национальный архив США 3 ноября обнародовал 676 правительственных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди в 1963 году.

В частности, 553 документа по делу были подготовлены ЦРУ. Также были опубликованы бумаги министерств юстиции и обороны и специального комитета палаты представителей конгресса по расследованию убийств.

В 1992 году Конгресс США принял закон о том, что материалы по убийству Кеннеди могут быть рассекречены лишь через 25 лет. Некоторые документы добавили в этот архив спустя много лет после «преступления века» 22 ноября 1963 года в Далласе.​

Джон Кеннеди руководил США чуть более двух лет. Его смертельно ранили во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей Кеннеди был Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния.