Афганистан заблокировал WhatsApp и Telegram на 20 дней

Афганистан временно заблокировал популярные мессенджеры WhatsApp и Telegram со ссылкой на «технические проблемы» и необходимость большего надзора. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Оба мобильных приложения, которые используют зашифрованный канал передачи сообщений, популярны среди пользователей смартфонов в Афганистане, включая боевиков талибов.

Представитель Министерства связи и информационных технологий Афганистана 4 ноября подтвердил местной службе Радио Свобода, что ордер был выдан, но не разъяснил причин принятия такого решения.

«Из-за некоторых технических проблем и для лучшего надзора мы решили остановить работу двух приложений. Это временное решение, которое будет действовать с сегодняшнего дня в течение 20 дней», - сказал представитель, отметив, что это не повлияет на другие приложения, такие как Facebook, Twitter и YouTube.

Этот шаг вызвал волну критики в социальных сетях, где пользователи расценили запрет пользоваться мессенджерами как атаку на свободу слова.

Федеральная служба безопасности соседней России сообщала об активном использовании террористами и их «кураторами» за рубежом мессенджера Telegram, в том числе при планировании и осуществлении теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

В России 1 ноября вступил в силу закон о запрете интернет-сервисов по обходу блокировок. Он позволяет заблокировать VPN-программы и анонимайзеры, которые не закрыли доступ к сайтам, запрещенным Роскомнадзором.