Волкер и Сурков обсудят ввод миротворцев на Донбасс 13 ноября – Bloomberg

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым 13 ноября в Белграде. Как сообщает Bloomberg, темой встречи станут принципы возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе.

«Россия и США на данный момент не достигли договоренностей по размещению на части востока Украины миротворческих сил. Мы пока не пришли к согласию», – сказал Волкер.

Первая встреча Курта Волкера и Владислава Суркова прошла летом в Минске. Тогда Волкер заявил, что Россия должна отвести свои силы, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать работу на Донбассе. От украинской стороны он потребовал координации с ООН.

Украина выступает за то, чтобы миротворческая миссия ООН была размещена на всей территории неподконтрольных Киеву районов Донбасса, включая границу между Украиной и Россией.

В России пригрозили прибегнуть к праву вето в Совете безопасности ООН, если на голосование вынесут резолюцию о миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса такого образца, который будет удовлетворять Украину и США.

Курт Волкер прибывал в Украине 27-28 октября с незапланированным визитом. Он встретился с украинской делегацией во главе со спикером парламента Андреем Парубием. Впоследствии состоялись закрытые переговоры с президентом Петром Порошенко.