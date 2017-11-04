В Петербурге задержали двух противников «Русского марша»

В Санкт-Петербурге 4 ноября полиция задержала двух противников проведения акции националистов «Русский марш». Об этом сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на журналиста Давида Френкеля.

Городские власти не согласовали шествие националистов. Тем не менее, несколько десятков человек собрались в районе станции метро Спортивная, чтобы возложить цветы в память жертв большевиков.

По дороге к месту проведения акции националистов встретили двое активистов с плакатами против национализма, ксенофобии, расизма.

Как рассказал журналист, полиция задержала трех человек — одного участника акции и двух ее противников. Задержанных увезли в отделение

Всего в акции приняли участие около сорока человек.

В Москве во время «Русского марша» полиция задержала более десятка людей. Акции националистов проходят в двух частях города: в районе Люблино и у станции метро «Октябрьское поле».

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.