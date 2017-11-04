Суд над Манафортом и Гейтсом может начаться в мае следующего года

Федеральный судья Берман Джексон предложила начать судебный процесс над бывшим главой избирательного штаба президента Трампа – Полом Манафортом и его партнером Ричардом Гейтсом 7 мая 2018 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

Судья назначила предварительные слушания на 7 мая. На них примут решение о начале процесса.

Судья также постановила, что Манафорт и Гейтс должны оставаться под домашним арестом.

Кроме того, судья распорядилась, чтобы адвокаты обвиняемых не обсуждали обстоятельства дела за пределами суда, поскольку «это уголовный процесс, а не PR-кампания».

Предъявление обвинений Манафорту и Гейтсу – первые результаты работы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в выборы американского президента и предположительные контакты между Россией и избирательной кампанией Дональда Трампа.

Генеральная прокуратура Украины подготовила новые запросы в Соединенные Штаты Америки с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта, который был консультантом экс-президента Виктора Януковича и чье имя фигурирует в «черной бухгалтерии» «Партии регионов».

Соединенные Штаты на данный момент не ответили на просьбу Украины допросить Пола Манафорта или предоставить Киеву материалы, которые могут быть полезными для расследований, в которых он фигурирует.

Пол Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США. В июне 2016 года он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Пол Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.