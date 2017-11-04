В Коктебеле на набережной сгорела столовая – МЧС

В Коктебеле на набережной сгорела летняя столовая, сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму.

«Возгорание случилось в нежилом помещении, огонь быстро распространился по всему зданию. Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось почти три часа», – сказано в сообщении главка.

В МЧС уточняют, что от пожара никто не пострадал. Причины случившегося выясняют эксперты.

Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Российское управление МЧС по Крыму 3 ноября сообщило, что крымские пожарные спасли 12 жителей многоквартирного дома в Саках. Однокомнатная квартира на втором этаже загорелась 2 ноября во второй половине дня.

В Крыму весной открылись новые пожарно-спасательные посты открылись в Красногвардейском, Джанкойском и Нижнегорском районах.

В течение 2016 года в Крыму спасли более 1300 человек. Пожарно-спасательные подразделения за прошедший год совершили 6472 выезда для ликвидации пожаров и возгораний.