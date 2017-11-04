Троих пострадавших в автокатастрофе доставили в Симферополь

Ребенок и двое взрослых, тяжело пострадавшие в автомобильной аварии в аннексированном Крыму возле Керчи, доставлены вертолетом санавиации в Симферополь. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач.

«В больницы Симферополя сегодня из Керчи вертолетом санавиации

доставлены один ребенок и двое взрослых из числа пострадавших в ДТП в Керчи. Им оказана вся необходимая помощь. Их жизнь сейчас вне опасности», – сказал Деркач.

Он уточнил, что двое детей и пятеро взрослых ранее были срочно

прооперированы в керченской больнице. Жизнь одного из взрослых спасти не удалось.

По версии российского МВД по Крыму, 4 ноября водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны поселка Глазовка в сторону Керчи, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Хюндай.

Ребенок, ехавший в автомобиле ВАЗ-2105, получил смертельные травмы. Водитель и еще четверо пассажиров доставлены в реанимационное отделение больницы.

Травмы различной степени тяжести получили также водитель автомобиля Хюндай и четверо пассажиров, среди которых двое детей.