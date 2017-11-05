В Германии произошли столкновения между митингующими-курдами и полицией

В немецком городе Дюссельдорф 4 ноября произошли столкновения между митингующими-курдами и полицией, сообщает Радіо Свобода. Это произошло после того, как правоохранители заметили большое количество баннеров с изображением заключенного лидера группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК) Абдуллы Оджалана.

Группировка признана террористической в Турции и странах ЕС, а ее символика запрещена.

Полиция перекрыла активистам путь после того, как призывы свернуть баннеры были проигнорированы.

По сообщениям, правоохранители применили слезоточивый газ после того, как некоторые из протестующих набросился на полицейских с дубинками. Сообщается о пяти задержанных.

Проведение митингов курдами недавно вызвало возмущение официальной Анкары. В сентябре этого года посла Германии вызвали в Министерство иностранных дел Турции после курдского фестиваля в Кельне, где звучал лозунг «Свободу Оджалану – единственный статус Курдистана».