В Джанкое отказываются объединить районную больницу и поликлинику

Подконтрольный Кремлю Минздрав Крыма прекращает процедуру объединения джанкойских городской поликлиники и центральной районной больницы «по многочисленным просьбам граждан города».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении указано, что ранее общественный совет при Минздраве Крыма поддержал идею объединения медучреждений при условии полного соблюдения трудовых прав работников.

Однако после проведенных общественных обсуждений процедуру объединения больницы и поликлиники полностью прекратили.

После аннексии Россией Крыма на полуостров пришла всеобщая страховая медицина. Изменился сам принцип финансирования медучреждений. Каждый житель полуострова, включая грудных детей, бесплатно получил полис обязательного медицинского страхования. Лишь при его наличии можно вызвать скорую, обратиться в поликлинику или больницу. Без полиса оказывается только экстренная медицинская помощь, то есть когда стоит вопрос жизни и смерти пациента.

В начале февраля 2017 года в Крыму сообщили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

Причиной острого дефицита медицинских кадров в Крыму называют низкую оплату труда.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».