В соседней России вступили в силу изменения в авиационные правила в части провоза ручной клади в самолетах, согласно которым вес бесплатного для провоза багажа сократился с 10 до 5 килограммов. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие правила действуют в отношении безбагажных тарифов.



Отмечается, что граница в пять киллограм по желанию перевозчика может быть смещена в сторону увеличения. ТАСС сообщает, что «Аэрофлот», S7 и Utair намерены сохранить действующие нормы провоза ручной клади (10 киллограм – КР).

Кроме того, новые правила предусматривают сокращение списка вещей, которые можно не взвешивать при регистрации ручной клади.

Из прежних правил, сверх установленной нормы ручной клади, которую можно было провозить, исключен ноутбук, мобильный телефон и зонтик. При этом в списке появился рюкзак.

Вес и габариты перевозимой ручной клади и приобретенных в магазинах Duty free товаров авиакомпании будут устанавливать самостоятельно.

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете всех полетов над крымским полуостровом. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.

Российские авиакомпании систематически нарушают украинское законодательство, осуществляя рейсы через закрытое воздушное пространство над Крымом. Согласно открытым источникам, на аннексированный полуостров, в частности, летают рейсы компании «Nordwind Airlines», «Аэрофлот», «Россия», «Уральские Авиалинии», «Глобус», «S7 Airlines», «ЮВТ», «Red Wings», «Ikar (Pegas)».

Российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» с 1 октября прекратила полеты на регулярной основе в Симферополь и Сочи.

С марта 2014 года по октябрь 2017 года иностранные самолеты около 13 тысяч раз нарушили воздушное пространство Украины, совершая регулярные международные рейсы на временно оккупированную территорию Крыма.