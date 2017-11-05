«Таврия» сыграет с «Никополем» во Второй лиге чемпионата Украины

Возрожденный на материковой Украине симферопольский футбольный клуб «Таврия» сыграет выездной матч с клубом «Никополь» из одноименного города в двадцатом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщает официальный сайт «Таврии», матч запланирован на 14:00, 5 ноября.

«Настроение у команды хорошее после победы над «Днепром». Едем в Никополь, там команда нас поджимает в турнирной таблице. Мы настраиваемся и хотим выиграть три следующих игры. Тренер поставил задачу выигрывать. Хотим закончить в пятерке, поэтому нас устроит только победа», – сказал в комментарии Крым.Реалии капитан команды Максим Логвиненко.

В 19 туре «Таврия» обыграла днепровский «Днепр» со счетом 2:1.

До матча с «Никополем» в активе «Таврии» – 28 очков, команда занимает шестую строку в турнирной таблице.

Футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

До российской аннексии Крыма «Таврия» играла в Премьер-лиге Украины.

С августа 2016 года на материковой части Украины возобновила работу Федерация футбола Крыма.