Минкульт Украины: существует угроза разрушения Ханского дворца

Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство культуры Украины крайне возмущено проведением масштабных незаконных работ на памятнике национального значения «Ханский дворец», который внесен в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году», – говорится в сообщении.

По данным украинского министерства, в ходе съемки всей черепицы и старинных дубовых балок с Великой Ханской мечети были повреждены росписи 18-го века. Кроме того, сообщает ведомство, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

В министерстве культуры Украины считают, что все работы проводят рабочие, не имеющие опыта в сфере реставрации.

В связи с этим Минкульт Украины обращается к ЮНЕСКО и Международному центру изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей с просьбой «в очередной раз обратиться к России с требованием воздержаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести вред культурному наследию Украины на территории Автономной Республики Крым».

Публичных комментариев крымских властей по этому заявлению пока нет.

В июле 2016 научно-методический совет Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России правительства Крым согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в кулуарах 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО рассказал, что под видом реставрационных работ российские власти Крыма уничтожают Ханский дворец.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.