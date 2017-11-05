Россия: в центре Москвы задержали более 80 человек

В центре Москвы на Манежной площади задержали задержали более 80 человек. Об этом сообщает российский сайт «ОВД-Инфо».

На площади выставлено полицейское оцепление. Сотрудники полиции досматривают некоторых прохожих.

По мегафону объявили, что вход на станцию метро «Охотный ряд» закрыт.

Общественная организация «Открытая Россия» также сообщает о задержаниях в Санкт-Петербурге. По ее данным, около Смольного задержали двух человек.

В последние дни в Москве и других городах соседней России задержали десятки сторонников движения «Артподготовка», которое признано в России экстремистским и запрещено. «Артподготовку» основал националист Вячеслав Мальцев. Против него возбуждено уголовное дело об экстремизме.

Мальцев в течение нескольких лет постоянно говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. Он предлагал сторонникам выйти на центральные площади городов России и оставаться там до тех пор, пока президент России Владимир Путин не подаст в отставку.