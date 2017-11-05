Саудовская Аравия: антикоррупционный комитет задержал 11 принцев и 4 министров

В Саудовской Аравии антикоррупционный комитет под руководством кронпринца Мухаммада задержал 11 принцев королевства и четырех министров, а также десятки бывших министров, говорится в сообщении от имени короля Салмана 5 ноября.

Этот комитет с широкими полномочиями король создал своим указом только 4 ноября.

Также другими указами 5 ноября король Салман сменил двух министров, что может быть шагом к укреплению позиций кронпринца Мухаммада.

Одним из указов с должности министра национальной гвардии отстранен принц Митеб бин Абдалла, которого в свое время считали ведущим претендентом на позицию кронпринца – определенного наследника престола. Он был последним в саудовской власти представителем семейной линии умершего в 2015 году короля Абдаллы, которого сменил его сводный брат Салман.

Кронпринц Мухаммад ранее заявлял, что хочет изменить страну соответствии со своим планом реформ, ослабив некоторые из самых консервативных законодательных норм и выведя экономику с ее нынешней зависимости от добычи нефти.